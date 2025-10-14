Pablo Benegas deja La Oreja de Van Gogh ante el supuesto regreso de Amaia Montero a la banda / Europa Press

Pablo Benegas, guitarrista de la banda donostiarra La Oreja de Van Gogh deja el grupo, según ha adelantado la Cadena 100. Así lo ha anunciado tras el supuesto regreso de Amaia Montero a la banda. Cuando se cumple un año del comunicado en el que anunciaban la marcha de Leire Martínez después de 17 años como vocalista del grupo, y horas antes de anunciar las fechas de la gira por España y Latinoamérica con la que celebrarán en la primavera de 2026 su 30º aniversario en el mundo de la música. (Fuente: Europa Press / Instagram / Starlite)