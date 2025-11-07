JM López

Rosalía, en los 40 Music Awards en el Roig Arena de València: "Hemos venido a celebrar"

La cantante Rosalía celebra el lanzamiento de su cuarto disco, 'LUX' en la gala de LOS 40 Music Awards 2025 que se celebra en el Roig Arena. La vigésima edición de esta cita musical llega por primera vez a València en un evento en el que también brillan nombres como los de Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo. Más información