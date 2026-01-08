25 años de Fnac Alicante: el cierre que pone fin a una etapa para el tejido cultural alicantino
Contratiempo para el tejido cultural alicantino. La minorista francesa Fnac, uno de los grandes referentes europeos en la venta de productos culturales y tecnológicos, cerrará el próximo 24 de enero su establecimiento de Alicante, ubicado en el centro comercial Bulevar Plaza, en plena avenida de la Estación. Se trata de la única tienda de la cadena en toda la provincia, lo que supone la desaparición de la compañía de todo el territorio alicantino. Más información