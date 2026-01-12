'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Globos de Oro 2026 / Europa Press

'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran triunfadora en la 83ª edición de los Globos de Oro, con cuatro galardones. 'Hamnet', reconocida como mejor película dramática, y la brasileña 'El agente secreto', que dejó sin el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa a 'Sirat', también brillaron en los galardones. (Fuente: Youtube) Más información