Rudi Art y dos grafiteros internacionales pintan en Alicante un mural de 160 metros cuadrados con guiños marineros / Rafa Arjones

El muralista internacional afincado en Alicante Rudi Art, junto a sus compañeros Mr. Joker, llegado de Alemania, y Casem, de Inglaterra, forman The Pirate Crew (El equipo pirata), un grupo de arte urbano internacional que ya ha trabajado en equipo en murales de Miami o Copenhague. Ahora o hacen juntos de nuevo en Alicante, donde este lunes han empezado a pintar una obra que no tiene título, pero que se inspira en el mar de Alicante y en la presencia de piratas en siglos pasados. El lugar elegido para crear esta obra es un muro de 30 metros de longitud por 5,40 metros de alto, que suman una superficie de 160 metros cuadrados en la calle del Alcalde de España, junto al parking del ADDA, en el barrio de Campoamor, una zona que ya cuenta con medio centenar de piezas pintadas por artistas nacionales e internacionales y que se conservan como una ruta de arte urbano en Alicante. Más información