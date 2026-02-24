Leire Martínez se da un baño de masas en la firma de su primer disco en solitario / Europa Press

Leire Martínez ha comenzado su etapa como solista lejos de 'La Oreja de Van Gogh' y de Amaia Montero, quien 17 años después ha vuelto a coger las riendas del grupo donostiarra. 'Historias de aquella niña' es el título de este primer álbum de la época de Leire en solitario, quien se daba un auténtico baño de masas durante la firma de discos en pleno centro de Madrid.