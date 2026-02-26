El escritor Óscar Beltrán destaca el papel de los pieds-noirs en la modernización de Alicante / Rafa Arjones

Bajo un nombre que parece venido de la nobleza se esconde un periodista que se mantiene positivo respecto al futuro de la profesión. El autor Óscar Beltrán de Otálora (Vitoria, 1967) es responsable de Nuevas Narrativas en el diario bilbaíno El Correo, medio en el que se dedicó en exclusiva a informar sobre terrorismo en los años noventa. Ahora combina su labor periodística con su incursión en la novela. Tras haber referenciado el posterrorismo vasco en Tierra de furtivos, se adentra ahora en la presencia de la Organisation de l'Armée Secrète (OAS) en Alicante con Déjame en las sombras. El autor presenta su obra este jueves 26 de febrero, a las 19 horas, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante (Av. Federico Soto). Más información