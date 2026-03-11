Imagen recreada a partir de un retrato y una imagen de la exposición de Roberto Ruiz / Rafa Arjones

La ciudad en azul: Roberto Ruiz de Zafra retrata Alicante en cianotipia

Ahora que todos caminamos por la calle con la cabeza baja siguiendo el móvil, Roberto Ruiz de Zafra propone echar la vista al cielo y fijarse en la imagen que ese fondo contiene. Eso ha hecho este fotógrafo durante sus paseos por la ciudad y el resultado se puede comprobar en Azul de Alicante, la exposición que inaugura este jueves a las 19.30 horas en el Colegio de Médicos de Alicante, que reúne cincuenta imágenes de edificios urbanos presentados desde otra perspectiva, a veces reconocibles y otras, no tanto. El título responde no solo al color asociado a la ciudad sino a la técnica fotográfica utilizada, la cianotipia, que tiñe de azul las imágenes impresas Más información