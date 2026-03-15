El derecho a sentir: “Mamá, quero ser libre” rompe el silencio sobre sexo y discapacidad / Rafa Arjones

El derecho a sentir: “Mamá, quero ser libre” rompe el silencio sobre sexo y discapacidad

El cortometraje “Mamá quiero ser libre”, dirigido por Salva Monleón y protagonizado por el actor Paco Moya, con la actriz Merce Galiana en el papel de la madre, aborda uno de los grandes tabúes sociales: la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. La historia parte del deseo del protagonista de vivir su intimidad con normalidad, una realidad que muchas veces la sociedad prefiere ignorar. A partir de esa situación, el director plantea el conflicto que viven muchas familias cuando sus hijos expresan necesidades afectivas y sexuales que no saben cómo gestionar. En el cortometraje, la madre aparece desorientada y sin recursos para ayudar a su hijo, lo que abre un debate incómodo sobre los límites entre acompañamiento íntimo, educación sexual o incluso la prostitución como una alternativa desesperada ante la falta de orientación profesional. La obra busca romper prejuicios y denunciar que el verdadero problema no es el deseo, sino el silencio social que rodea este tema. Con una mirada humana y directa, el corto reivindica el derecho al amor, a la intimidad y a una vida afectiva plena para las personas con discapacidad. Más información