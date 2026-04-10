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"Volar es humano, aterrizar es divino" llega al Teatro Principal

"Volar es humano, aterrizar es divino" llega al Teatro Principal

"Volar es humano, aterrizar es divino" llega al Teatro Principal / Rafa Arjones

"Volar es humano, aterrizar es divino" llega al Teatro Principal

Rafa Arjones

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Observadas a través de una mirada aeronáutica y un ácido sentido del humor, Enrique Piñeyro muestra situaciones tragicómicas de la vida cotidiana. En una producción nunca antes vista en un monólogo, que incluye una cabina de avión a escala real y un gran despliegue audiovisual, con pantallas gigantes que se encuentran en un punto medio entre el cine y el teatro, la obra comienza recreando un vuelo. A partir de aquí y gracias a su experiencia como piloto, su formación de médico y sus observaciones sobre el error humano, descubre los fallos habituales en la comunicación diaria, tomando ejemplos de la publicidad, la política, la educación, la justicia y la salud.

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