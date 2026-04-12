Jose Navarro

Claudia Zuazo: un proyecto personal más allá de Niña Polaca

Entre dos tierras. Claudia Zuazo representa de manera clara dos maneras diferentes de vivir la vida de músico. La primera, entendida como una experiencia colectiva y de grupo, permite a la alicantina subirse a escenarios donde un gran número de fieles seguidores de Niña Polaca corean todas y cada una de sus canciones. Es la vida de estrella del rock anhelada por muchos, pero compartida con amigos y gente cercana. Y luego está la minimalista, la que te lleva a apostar todo por canciones con tu nombre y apellido. El trayecto solitario compartido con una libreta y un boli que luego, eso sí, pasa a la acción en formato grupal. Más información