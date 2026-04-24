Roca Rey evoluciona favorablemente tras su cogida en la Maestranza / Europa Press

Roca Rey evoluciona favorablemente tras su cogida en la Maestranza

El torero Andrés Roca Rey evoluciona favorablemente tras la grave cornada sufrida este jueves en la sevillana plaza de toros de la Maestranza. "Ha pasado la noche bien, tiene mucho destrozo muscular, pero a nivel de arterias y nervios no ha habido una afectación fuerte. El médico está contento con cómo ha salido la operación", ha asegurado su apoderado, que ha asegurado que el diestro ha pasado la noche estable, aunque aún permanece ingresado en la UCI. Más información