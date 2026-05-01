El hip hop llena Alicante de talento en Rocanrola 2026 / Rafa Arjones

El hip hop llena Alicante de talento en Rocanrola 2026

Hay una señal ineludible que indica que arranca el Rocanrola, una avenida de la Universidad colapsada y unos accesos abarrotados a la altura de la autovía que daban la bienvenida a los más de 20.000 asistentes diarios que se esperan en cada una de las jornadas del festival que se celebra en el Multiespacio Rabasa de Alicante. Y aunque la velada del jueves está planteada a modo de fiesta de bienvenida, con los pesos pesados reservados para el resto de días, los asistentes no quisieron perderse conciertos de artistas como Lia Kali o Delaossa, presentados como los principales baluartes de la jornada.