La salida de Pedro Alonso del universo de 'La casa de papel' pilló por sorpresa a los creadores / Europa Press

La salida de Pedro Alonso del universo de 'La casa de papel' pilló por sorpresa a los creadores

Declaraciones de los creadores de la serie, 'Berlín y la dama del armiño', Álex Pina y Esther Martínez Lobato, quienes han explicado cómo les notificó Pedro Alonos la salida del universo de 'La casa de papel'. "Nos llamó muy misterioso un fin de semana, quedamos el lunes y la verdad es que nos lo contó cenando y fue un momento muy emotivo", recuerda Pina, mientras que Martínez Lobato añade que fue "sorprendente", pues no se lo esperaban "para nada".