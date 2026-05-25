El IES Jorge Juan traslada el legado documental de Rafael Altamira al Archivo Histórico Provincial de Alicante / Rafa Arjones

El IES Jorge Juan traslada el legado documental de Rafael Altamira al Archivo Histórico Provincial de Alicante

Superado ya el Año Altamira, la Generalitat Valenciana continúa trabajando en la preservación del legado del pensador y jurista alicantino Rafael Altamira, fallecido en 1951 en Ciudad de México. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha formalizado el traslado del fondo documental, hasta ahora custodiado por el IES Jorge Juan, al Archivo Histórico Provincial de Alicante con el objetivo de garantizar tanto su conservación como su difusión pública.