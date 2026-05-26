El Mediterráneo y la crisis existencial protagonizan “Absolute Love” en el Festival de Alicante / Rafa Arjones

El Mediterráneo y la crisis existencial protagonizan “Absolute Love” en el Festival de Alicante

Un cantante de cruceros que conquistó las listas de éxitos en los años 80 y una mirada existencial a la fama efímera. El Festival de Cine de Alicante acogerá el jueves 28 de mayo, a las 16.45 horas, la proyección de la cinta Absolute Love, uno de los largometrajes seleccionados a concurso, en los cines Kinépolis del centro comercial Plaza Mar 2. La cinta, dirigida por el director italiano Carlo Avventi, cuenta con un reparto alicantino encabezado por Arly Jones, al que le siguen otros intérpretes como Sara Deray, Lydia Mínguez, John Sanderson, Iván Gisbert, Mauro Ottel o Maxi Celdrán.