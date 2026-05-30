Secciones

Es noticia
Subvención Cámara AlicanteAcuerdo EducaciónLes NausSpring FestivalHotel BenalúaCirco del Sol
instagramlinkedin
Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

Europa Press

Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

La directora de cine reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado, 30 de mayo, a los 89 años. Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada". (Fuente: Europa Press/Biblioteca Nacional de España) Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents