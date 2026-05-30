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Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

La directora de cine reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado, 30 de mayo, a los 89 años. Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada". (Fuente: Europa Press/Biblioteca Nacional de España) Más información