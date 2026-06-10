La ilicitana Verónica Romero y King África explican cómo surgió su colaboración en 'Agua pa'l calor' / Europa Press

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La ilicitana Verónica Romero y King África explican cómo surgió su colaboración en 'Agua pa'l calor'

Verónica Romero quiere celebrar por todo lo alto sus 25 años de carrera y lo hace apostando por lo que nunca falla cuando suben las temperaturas: una canción del verano. Para ello ha fichado a todo un experto en la materia, King África, con quien acaba de lanzar 'Agua pa'l calor'. "No vengo como rey del verano, vengo como príncipe consorte, porque la reina que lo ha creado, lo ha escrito y ha hecho todo, es Verónica", ha señalado Verónica. La exconcursante de Operación Triunfo reconoce que tuvo claro desde el principio quién debía acompañarla en esta aventura musical. (Fuente: Europa Press y Cedidas)