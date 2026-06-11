El documental Luis Francisco Esplá: al servicio del arte se presenta en el Teatro Principal de Alicante / Rafa Arjones

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El documental Luis Francisco Esplá: al servicio del arte se presenta en el Teatro Principal de Alicante

Una vida dedicada al arte. El maestro alicantino Luis Francisco Esplá ha sido homenajeado con un documental de 50 minutos que repasa su trayectoria y su espíritu libre, una obra que retrata la generosidad de una figura distinta, tanto dentro como fuera de los ruedos. El grupo editorial Prensa Ibérica, al que pertenece INFORMACIÓN, se ha unido a la Generalitat Valenciana para dar forma a Luis Francisco Esplá: al servicio del arte, una cinta presentada este miércoles en un Teatro Principal de Alicante que registró un lleno absoluto.