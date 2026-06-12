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Elche cancela el concierto de Beret tras la detención del artista por presunta agresión sexual

Elche cancela el concierto de Beret tras la detención del artista por presunta agresión sexual

Elche cancela el concierto de Beret tras la detención del artista por presunta agresión sexual / Europa Press

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Elche cancela el concierto de Beret tras la detención del artista por presunta agresión sexual

Europa Press

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El Ayuntamiento de Elche ha cancelado el concierto que el cantante tenía previsto ofrecer el próximo 10 de agosto dentro de la programación de NITS de Festa. El consistorio asegura que ya trabaja para encontrar un artista que sustituya su actuación. La decisión llega apenas unas horas después de que el músico sevillano haya pasado a disposición judicial y, tras comparecer ante el juez, haya quedado en libertad provisional, aunque con medidas cautelares. (Fuente: Europa Press y Cedidas) Más información

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