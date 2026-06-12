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Libertad provisional para el cantante Beret tras su detención por una presunta agresión sexual
El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional del cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, tras su detención por una presunta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.
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