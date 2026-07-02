Las comunidades indígenas de Colombia descubren y valoran la nueva exposición del MARQ / Rafa Arjones

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Las comunidades indígenas de Colombia descubren y valoran la nueva exposición del MARQ

Con motivo de esta exposición se han desplazado hasta Alicante representantes de comunidades indígenas precolombinas como Clementina Trochez, Eyder Fabio Calambás y Jenniffer Ávila Jordán, quienes han participado activamente en el proyecto para aportar una interpretación cultural y espiritual que invita a replantear la manera en que Occidente se relaciona con el patrimonio indígena. Más información