The Black Crowes hacen rugir a Alicante con una noche de puro rock en Área 12 / Jose Navarro

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The Black Crowes hacen rugir a Alicante con una noche de puro rock en Área 12

La banda de Atlanta, liderada por los hermanos Chris y Rich Robinson, aterrizó en el Multiespacio Rabasa en una de sus dos únicas fechas en España para desplegar su sonido crudo, soul-rock y guitarrero ante el público alicantino.

Una cita marcada por la energía de los cuervos negros sobre el escenario y con Los Enemigos como invitados de lujo para abrir una noche pensada para los amantes del rock.