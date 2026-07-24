El 'Estadio Shakira' será como una "ciudad efímera" / Europa Press

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El 'Estadio Shakira' será como una "ciudad efímera"

Declaraciones del presidente de Live Nation, Pino Sagliocco y del arquitecto en Bjarke Ingels Group (BIG), encargado de desarrollar el proyecto, Joao Albuquerque, quien ha explicado que el espacio, una "ciudad efímera", constará de ocho experiencias de cine, literatura, arte, moda, 'fan zone' o gastronomía --todo ello relacionado con la cultura latina--, en las que los fans podrán sumergirse durante todo el día hasta que comience el concierto.