Shakira suma un nuevo concierto a su residencia europea en Madrid y abre el espacio a las familias / Europa Press

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Shakira suma un nuevo concierto a su residencia europea en Madrid y abre el espacio a las familias

Shakira ha anunciado una nueva fecha para su residencia europea en Madrid y suma ya doce conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el ditrito de Villaverde de Madrid. La nueva actuación tendrá lugar el día 9 de octubre y se suma a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.