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Cuatro mujeres denuncian a Jared Leto por agresión sexual

La emisora recogía en esta pieza audiovisual los testimonios de cuatro mujeres que denunciaban las acciones inapropiadas de Jared Leto en las últimas décadas. El actor, músico y ganador de un Óscar no se ha querido pronunciar frente a las acusaciones. En este documental se expone que estas agresiones se habían producido entre 2002 y 2016, siendo tres de ellas, por el momento, menores de edad. El documental recogía las historias de cada una de las víctimas. Una variedad de imágenes y mensajes respaldan las acusaciones emitidas por parte de las mujeres.