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Amaia Montero vive su gran noche desde su regreso a La Oreja de Van Gogh

Marbella acogió anoche la 23º edición de los Premios Juventud, una de los grandes eventos de la música latina, que por primera vez se han celebrado fuera de Miami siendo el recinto del Starlite Occident Festival el escenario donde Amaia Montero ha vivido su noche más especial desde su esperado regreso a La Oreja de Van Gogh 20 años después de su marcha. Inmersos en la gira 'Tantas cosas que contar tour' con la que están recorriendo España y consiguiendo 'sold out' en todos sus conciertos a pesar de las críticas que recibió la cantante en su vuelta a los escenarios, el grupo ha sido uno de los premiados por su contribución en la lucha y apoyo a la salud mental. Tras esto, Amaia Montero quiso hacer un balance de su regreso. (Fuente: Starlite/Europa Press) Más información