El FC Barcelona cosechó anoche su primera victoria en la Liga con un abultado resultado ante la Real sociedad (1-4) y protagonismo absoluto de Lewandowski. Tras el encuentro, Xavi se ha mostrado satisfecho con el juego de muchos de los jugadores y ha asegurado que no le molesta que jugadores estén retrasando su salida y esto esté bloqueando la llegada de otros. "No me molesta, cada uno mira por su futuro...Me molesta no tener a Koundé", reconoció. Por su parte, el entrenador de la Real Sociedad se mostró orgulloso de sus jugadores y aseguró que la clave del partido estuvo en "el físico". "Solo nos ha dado para 60 minutos muy buenos", señaló.