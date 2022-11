El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique, ha sintetizado al principio de su rueda de prensa su satisfacción con la convocatoria que ha elaborado para el Mundial de Qatar. “Me ha quedado una lista macanuda", ha dicho. Pese a la joven edad media de los convocados, el entrenador afronta la cita con el convencimiento de que, al menos, van a “dar guerra” y que "no van a morir de miedo". El seleccionador se lleva a Qatar a los 26 jugadores que, a su juicio, mejor van a ejecutar el plan que Luis Enrique tiene en mente. "Vamos a tener la misma filosofía de los últimos años, esta es la selección de Luis Enrique", insiste el seleccionador que, con su particular sentido del humor, ha asegurado que nunca duda de sí mismo: “Soy el mejor entrenador que puede haber sobre la faz de la tierra, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial”.