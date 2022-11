La selección española de fútbol se ha entrenado esta tarde en Amán para preparar el encuentro que mañana jugará ante Jordania previo al Mundial. Ya en Catar, España debutará ante Costa Rica el miércoles 23, cuatro días después se enfrentará a Alemania y el día 1 se medirá a Japón. Por sala de prensa de la previa ha pasado el seleccionador Luis Enrique que ha sido preguntado por su nueva faceta de 'streamer'. "El vídeo es lo suficientemente claro y no tengo ninguna intención de pronunciarme sobre este tema. No voy a hacer spoiler. En la primera pregunta, veo que estáis sufriendo, como que os voy a atacar, yo no tengo nada contra la prensa, mi relación va a ser la misma, intentar trataros con educación y respeto", ha explicado. Además, el técnico asturiano, que dice estar encantado de que le salgan "corazones por todos los lados" cada vez que abre el móvil, ha abundado en la misma dirección. "No me he quejado, sé el papel que hago porque llevo muchos años en el fútbol. Lo expliqué en el vídeo de la mejor manera que puedo. A alguno no le gustará pero no pretendo gustar a todos. Ahora tengo followers y suscriptores que no les puedo hacer spoiler. Cuando me ponga a 'streamer' tendréis material para decir lo que queráis", ha subrayado.