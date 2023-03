El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se ha mostrado hoy contento con la victoria 3-0 ante Noruega aunque recoció que el grupo "puede dar mucho más". "No ha sido un partido especialmente sublime pero sí bien jugado y que pone unas bases que nos da tranquilidad para seguir creciendo en el futuro...Hemos ido de menos a más", señaló en rueda de prensa tras el encuentro. De la Fuente señaló que España es la mejor selección del mundo en llevar la presión alta aunque hay partidos en los que se debe defender en bloque medio y bloque bajo. "A mí no me duelen prendas si hay que hacerlo", se sinceró.