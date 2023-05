El futbolista español Andrés Iniesta ha anunciado que deja el Vissel Kobe japonés, club al que llegó hace cinco años procedente del FC Barcelona, al sentir que no cuenta en los planes de su entrenador y aseguró que busca equipo porque se siente "capacitado", a sus 39 años, para seguir jugando a nivel profesional.

"Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión", ha señalado el de Fuentealbilla.

"Me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando"

"Veremos qué opciones posibles puede haber", ha añadido Iniesta, que llegó al equipo nipón como agente libre en 2018 y desde entonces ha disputado 133 partidos con 26 goles y 25 asistencias. No obstante, esta temporada sólo ha jugado 85 minutos repartidos en cinco partidos, una situación que ha aclarado porque su objetivo es seguir jugando al fútbol.

El exjugador del Barcelona, campeón del mundo y doble campeón de Europa con la Roja, ha recibido un ramo de flores de sus compañeros y ha posado junto a ellos ante las cámaras tras la comparecencia, a la que también asistieron su mujer y sus hijos.