Mallorca y Getafe no pasaron anoche del empate (0-0) en Son Moix. Tras el encuentro, el entrenador del Mallorca aseguró que está tranquilo y no se siente cuestionado a pesar de que el equipo sólo haya ganado un partido de los once disputados. "Te vas con la sensación de que pudiste ganar el partido. Nos falta la guinda del pastel. Pero no voy a dejar que nadie se venga abajo", ha dicho Javier Aguirre. Por su parte, el entrenador del Getafe señaló que el equipo había hecho un partido "serio" aunque lamentó que la victoria se siga resistiendo a sus jugadores.