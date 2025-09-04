La gimnasta Polina Berezina ha puesto punto final a su trayectoria como miembro del Equipo Nacional de gimnasia rítmica, al que ha pertenecido durante doce años. La noticia fue compartida por la Real Federación Española de Gimnasia a través de Instagram y acompañada por un emotivo vídeo publicado por la propia deportista, donde repasa algunos de los momentos más significativos de su carrera.

Desde su incorporación al equipo en 2013, Polina ha sido una de las grandes figuras de la rítmica española. Ha representado a España en siete Campeonatos de Europa, siete Campeonatos del Mundo y numerosas Copas del Mundo y Grand Prix. Entre sus logros destacan la medalla de bronce por equipos en el Mundial de Sofía 2022, el bronce en aro en la Copa del Mundo de Grecia y un oro en pelota en el Grand Prix de Thiais 2023.

Pero sin duda, el momento más especial de su carrera llegó en 2024, cuando cumplió su sueño de competir en los Juegos Olímpicos, finalizando en la 15.ª posición individual. Su presencia en París fue el broche de oro a una etapa marcada por la entrega, el talento y la perseverancia.

La Federación ha querido agradecerle públicamente su compromiso con este deporte: "Gracias, Polina, por todo lo que has dado. Esta siempre será tu casa.”