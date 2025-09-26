Lucía Feijoo Viera

Un brasileño bate dos récords Guinness descendiendo en monopatín un edificio de 22 plantas

El skater brasileño Sandro Dias ha batido este viernes 26 de septiembre dos récords Guinness al lograr el mayor descenso vertical y la mayor velocidad sobre un monopatín en una rampa provisional instalada en un edificio de 22 plantas en Porto Alegre, en Brasil. A sus 50 años, Dias alcanzó una velocidad de 103,8 km/h al deslizarse desde una altura de 70 metros, con una caída de 60 metros, a lo largo de la fachada del Centro Administrativo Fernando Ferrari, de 88,91 metros de altura y conocido entre los locales como “la rampa definitiva de skate”. Durante los entrenamientos previos, el deportista ya había logrado un descenso de casi seis metros menos que el récord final y alcanzado una velocidad máxima de 90,8 km/h.