Lamine Yamal, desconvocado con España por un tratamiento "invasivo" de la pubalgia en el Barça / Europa Press

El jugador internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido desconvocado por España para los partidos de esta ventana internacional contra Georgia y Turquía debido a que necesita entre 7 y 10 días de reposo, según comunicó el club blaugrana el lunes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un tratamiento de la pubalgia del que la federación, que está "sorpresa y molesta", no tenía conocimiento, y poco después el jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos fue seleccionado en su lugar. Más información