La lesión del ligamento cruzado anterior, una de las más frecuentes entre deportistas de élite / Europa Press

Las lesiones del ligamento cruzado anterior son unas de las más frecuentes entre deportistas de élite. Una lesión que tiene gran incidencia en el ámbito deportivo. Y, dado el interés, expertos del ámbito médico y deportivo se han reunido en un encuentro especializado organizado por Siemens Healthineers para profundizar sobre el abordaje multidisciplinar y preciso de esta lesión. Con sus charlas científicas, los especialistas del Sports Center de Olympia Quirónsalud, han ofrecido una visión completa, desde el diagnóstico, tratamiento y recuperación de esta lesión. A través de las soluciones de última generación en el ámbito de la imagen médica, los profesionales han remarcado cómo las innovaciones tecnológicas permiten una atención de alta calidad. La unión de innovación y tecnología les permite impulsar un modelo de medicina más precisa, eficiente y centrada en el paciente.