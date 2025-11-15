Europa Press

Valencia vuelve a ser la capital del motociclismo con el último Gran Premio del Mundial

Imágenes del Circuit Ricardo Tormo de la localidad valenciana de Cheste, dónde este fin de semana se disputa el último Gran Premio de Motociclismo del Mundial y Valencia se ha convertido en la capital del motociclismo en todo el mundo. Miles de personas han asisitido a las clasificaciones el día previo a la carrera en un Gran Premio especial, porque el circuito quedo afectado por la dana del pasado año. Ahora ya reconstruido, se ha podido celebrar las carreras con normalidad, en un fin de semana lleno de motor en Cheste (Valencia). Más información