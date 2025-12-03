Sonia Bermúdez: "Es un sueño hecho realidad poder dirigir este pedazo de equipo" / Europa Press

Sonia Bermúdez: "Es un sueño hecho realidad poder dirigir este pedazo de equipo"

Declaraciones de la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, quien ha valorado la victoria de España frente a Alemania en la final de la Liga de Naciones femenina. "Vamos a disfrutar del hoy, la victoria ha costado muchísimo y Alemania es un rival muy duro. A partir de febrero ya pensaremos en el Mundial, primero nos tenemos que clasificar", ha zanjado preguntada sobre si España era la favorita para esa cita de 2027. Además, ha insistido en que "es un sueño hecho realidad poder dirigir este pedazo de equipo". (Fuente: Selección Española de Fútbol) Más información