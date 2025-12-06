Europa Press

España se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026

La selección española masculina de fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026 del próximo verano que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, después del sorteo celebrado este viernes en Washington. En este sorteo La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha entregado su recién creado Premio de la Paz al actual presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. (Fuente: White House / RFEF)