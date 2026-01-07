Secciones

Estos son los emparejamientos de los octavos de la Copa del Rey

Estos son los emparejamientos de los octavos de la Copa del Rey / Europa Press

Europa Press

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han quedado emparejados en los octavos de final de la Copa del Rey respectivamente con el Racing de Santander, el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña, todos ellos equipos de segunda división. El otro equipo de la Supercopa de España, el Athletic Club se medirá a la Cultutal Leonesa, también de Segunda División. De la misma categoría, el Burgos ha quedado emparejado con el Valencia. (Fuente: europa press /rfef) Más información

