Europa Press

Alcaraz completa su colección en Australia

El tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al que le ha negado su 25º 'grande', un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. (Fuente: Europa Press/Open Australia Instagram) Más información