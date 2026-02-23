UEFA suspende un partido a Prestianni por los presuntos insultos racistas a Vinícius Jr / Europa Press

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha decidido este lunes suspender provisionalmente un partido al argentino Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica SL portugués al que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr denunció el pasado martes durante el encuentro entre ambos equipos que le había insultado de forma racista. (Fuente: Europa Press/RFEF/Benfica/Real Madrid TV) Más información