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Mosaico 30 años de la Peña Kali Nord del Lucentum Alicante
Celebración del aniversario de este colectivo de animación en el pabellón Pedro Ferrándiz.
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