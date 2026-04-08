Abraham Rochel, director deportivo del Horneo Alicante /

Abraham Rochel, director deportivo del Horneo Alicante

El sueño de consolidar el proyecto en Asobal está muy cerca y el Horneo Alicante ya roza con la yema de los dedos la permanencia en la élite del balonmano español. Con el fin de poder conseguirlo, Abraham Rochel, hijo del mítico jugador alicantino y deportista que da nombre al pabellón, asumió la dirección deportiva del club. Ahora, con la temporada entrando en su fase decisiva, destaca los números de Roi Sánchez al frente del banquillo y se deshace en elogios hacia los jugadores. Más información