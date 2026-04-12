Secciones

Es noticia
Colonias felinas AlicanteLa calle es nuestra cap. 20Hogueras ToledoPrimera Barraca Popular HoguerasAutonomía TabarcaPrimitiva AlicanteVictoria Elche CF
instagramlinkedin
Huelva rinde homenaje a Carolina Marín y retira su camiseta en el Palacio de Deportes

Huelva rinde homenaje a Carolina Marín y retira su camiseta en el Palacio de Deportes

Javier Vendrell Camacho

Huelva rinde homenaje a Carolina Marín y retira su camiseta en el Palacio de Deportes

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Carolina Marín dijo adiós al badminton desde la pista central de los Campeonatos de Europa Huelva 2026, dio las gracias y se emocionó al recibir todo el cariño de su ciudad, que la ovacionó con aplausos y cánticos. La deportista onubense y su legado recibieron un homenaje a la altura de su leyenda con una ceremonia cargada de recuerdo y emoción y que quedó simbolizada en una gran camiseta con su nombre que fue elevada para quedar colgada en el Palacio de Deportes. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents