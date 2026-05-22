Riquelme ultima una "candidatura seria" al Real Madrid y la banca española se desmarca del aval / Europa Press

Riquelme ultima una "candidatura seria" al Real Madrid y la banca española se desmarca del aval

El empresario Enrique Riquelme sigue dando pasos hacia una posible candidatura a la presidencia del Real Madrid. El alicantino ha asegurado que la decisión definitiva se tomará en breve, aunque reconoce que él mismo está empujando para encabezar este proyecto alternativo. "Seguimos trabajando 24/7 para crear una candidatura seria, profesional, innovadora", ha afirmado. Todo ello, con la vista puesta en recuperar, según dice, algunos valores que considera "deteriorados" en los últimos años en el club.