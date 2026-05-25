Enrique Riquelme cree que las elecciones a la presidencia del Real Madrid son "una oportunidad" de debate / Europa Press

Enrique Riquelme cree que las elecciones a la presidencia del Real Madrid son "una oportunidad" de debate

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha destacado la importancia de las elecciones como una oportunidad para que los socios participen en un debate significativo después de más de 20 años sin este tipo de diálogo. Riquelme subrayó que su candidatura se centra en el legado y el futuro del club, enfatizando la necesidad de escuchar las inquietudes de los socios, quienes han sido olvidados en diversas reformas. Anunció que el próximo miércoles se presentará un ambicioso proyecto transformacional destinado a fortalecer la relación con los socios, así como un plan deportivo que promete emocionar al madridismo. Riquelme también hizo hincapié en la importancia de fomentar un debate respetuoso y constructivo entre los diferentes proyectos, en línea con la demanda de democracia del actual presidente, Florentino Pérez. Riquelme espera una participación activa de los socios durante esta campaña electoral. Más información