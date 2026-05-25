Enrique Riquelme presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid /

Enrique Riquelme presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid

El consejero delegado de Cox Energy, Enrique Riquelme, ha pedido "a los socios" del Real Madrid "que no tengan miedo" de cara a las elecciones a la presidencia, cuando "la Junta Electoral" los valide "oficialmente" a él y sus colaboradores tras haber presentado "una candidatura a favor" del club merengue y no "en contra de nadie", pero sin mención explícita al actual presidente, Florentino Pérez. Este sábado, la Junta Electoral del Real Madrid ha validado la candidatura de Florentino a la presidencia de la entidad al determinar que cumple todos los requisitos exigidos por las normas electorales, y sin necesidad de preaval bancario.