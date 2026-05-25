Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen / Europa Press

Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con la inclusión de Joan Garcia (FC Barcelona) y las novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric Garcia (FC Barcelona). Además, el técnico riojano ha citado también a los centrocampistas Mikel Merino y Gavi en una convocatoria sin el central del Real Madrid Dean Huijsen y de la que se ha caído el portero Alex Remiro (Fuente: europa press/rfef)