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Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen

Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen

Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen / Europa Press

Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen

Europa Press

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El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con la inclusión de Joan Garcia (FC Barcelona) y las novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric Garcia (FC Barcelona). Además, el técnico riojano ha citado también a los centrocampistas Mikel Merino y Gavi en una convocatoria sin el central del Real Madrid Dean Huijsen y de la que se ha caído el portero Alex Remiro (Fuente: europa press/rfef)

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